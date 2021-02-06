Dışişleri Bakanlığı:  UCM'nin Filistin kararını memnuniyetle karşılıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı:  UCM'nin Filistin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

06.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:22
Dışişleri Bakanlığı:  UCM'nin Filistin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "UCM'nin almış olduğu bu karar, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve sözkonusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin sağlanması yönünde atılmış anlamlı bir adımdır. Sözkonusu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında BM Genel Kurulu'nda ülkemizin öncülüğünde kabul edilen Filistin Halkına Koruma Sağlanmasına İlişkin Kararın hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır. UCM kararının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi, İsrail'in Filistin halkına yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına karşı caydırıcılık tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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