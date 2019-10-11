11.10.2019 15:10

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı en fazla mücadele veren ve en ağır bedeli ödeyen ülkedir. DEAŞ terörüne karşı bir başka terör örgütüyle mücadele etme hatasını ısrarla sürdüren, PYD/YPG'nin DEAŞ'lı tutukluları çıkarları doğrultusunda serbest bırakmasına göz yuman ve kendi vatandaşı olan yabancı terörist savaşçıları dahi geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadele konusunda ülkemize ders verme hakkı yoktur." - ANKARA

Kaynak: İHA