Dışişleri Bakanlığı:  Türkiye, seçimle gelen hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine karşıdır
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Dışişleri Bakanlığı:  Türkiye, seçimle gelen hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine karşıdır

Dışişleri Bakanlığı:  Türkiye, seçimle gelen hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine karşıdır
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gine'de yaşanan darbe girişimine ilişkin "Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır" açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gine'de yaşanan darbe girişimine ilişkin "Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından, Gine'deki askeri darbeyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Gine Cumhuriyeti'nde 5 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kaydedildi. 

Türkiye'nin meşru hükümetin yanında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır. Dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nde anayasal düzenin süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Alpha Condé'nin derhal serbest bırakılması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Cumhuriyeti'nin yanında olacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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