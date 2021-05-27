Türkiye'den, bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacak Latin Amerika ülkeleri hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, bu yıl bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacak olan Latin Amerika ülkeleriyle ortak düzenlenecek etkinlikler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, bu yıl bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacak olan Latin Amerika ülkeleriyle ortak düzenlenecek etkinlikler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 2021-2023 yıllarında Türkiye ve "Türkiye'nin mükemmel ilişkilere sahip olduğu" bazı Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesi ülkelerinin tarihleri bakımından özel önem taşıdığı vurgulandı.

Bu yıl El Salvador, Kosta Rika, Guatemala, Meksika, Panama ve Peru'nun, 2022'de Brezilya'nın bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacağı kaydedilen açıklamada, 2023'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ve bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacak ülkelerin Ankara Büyükelçiliklerinin, bu özel yıl dönümlerini kutlamak ve Türkiye ile LAK ülkeleri arasındaki gelişmekte olan ilişkilere dikkat çekmek amacıyla bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştirilmesine ilişkin bir iş birliği mekanizması oluşturduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve bağımsızlıklarının 200. yıl dönümünü kutlayacak ülkelerin Ankara Büyükelçilerinin bugün Anıtkabir'e çelenk bırakarak bu etkinliklerin açılışını gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin LAK bölgesiyle diplomatik, siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğinin 19. yüzyılın ikinci yarısına dayandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye, çok yönlü dış politikası çerçevesinde LAK bölgesiyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla özellikle son 20 yıldır bölge ülkelerine yönelik olarak daha aktif bir politika izlemektedir. Bu sayede, LAK bölgesiyle ilişkiler daha da geliştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ticaret hacmi 5 kart arttı

Açıklamada, Türkiye'nin LAK bölgesiyle ticaret hacminin 5 kat, bu ülkelerdeki diplomatik misyonlarının sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.

Türkiye ve LAK bölgesi arasında ikili siyasi ilişkilerin sıklaşan üst düzey ziyaretlerin de etkisiyle derinleştiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA), Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Pasifik Birliği gibi bölgesel örgütlere gözlemci üye olmasıyla da uluslararası örgütler nezdindeki iş birliğinin geliştiği ve insanlar arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimin artışının da ilişkilere katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Günümüzde, iş birliğinin derinleştirilmesi için sahip olunan mevcut güçlü temel ve mevcut büyük potansiyel temelinde, taraflar ortak çıkar temelinde ve halkların beklentilerini karşılayacak şekilde ilişkileri mümkün olan her alanda geliştirmek konusunda kararlıdırlar." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan