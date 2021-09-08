Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen...
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Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen...

Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) 'Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır.

Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen... - Haberler
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