Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen...
Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır.
Dışişleri Bakanlığı: (Türkiye-Mısır İstişareleri) "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı