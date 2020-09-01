Dışişleri Bakanlığı:  Türkiye, gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır
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Dışişleri Bakanlığı:  Türkiye, gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin, "Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır.

Dışişleri Bakanlığı:  Türkiye, gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır
01.09.2020 22:12 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:16

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin, "Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır." açıklamasını yaptı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde bugün açıkladığı karar Ada'daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır. Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır." denildi. 


Kaynak: DHA

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