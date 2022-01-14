Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci) Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci) Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda...

Dışişleri Bakanlığı:
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci) Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır"

Dışişleri Bakanlığı : "(Türkiye- Ermenistan normalleşme süreci) Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır"

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AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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