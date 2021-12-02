Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır.

Dışişleri Bakanlığı : "( Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır." - ANKARA

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

 Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title