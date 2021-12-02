Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve...
Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır.
Dışişleri Bakanlığı : "( Türkiye'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına yanıt) Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır." - ANKARA
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının...
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