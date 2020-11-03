Türkiye'den Avusturya'ya dayanışma mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'den Avusturya'ya dayanışma mesajı

03.11.2020 02:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 03:22
Türkiye'den Avusturya'ya dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanlığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin "Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye, bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin "Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye, bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Viyana'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sözcü, "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Viyana'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Altun, terör saldırısını kınayarak şu ifadelere yer verdi:

"Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Milletvekili Dülger'den 29 Ekim mesajı
Milletvekili Dülger'den 29 Ekim mesajı
Başkan Özgün'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Özgün'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı
Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Tisserand Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den Avusturya'ya dayanışma mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 03:25:21. #1.15#
title