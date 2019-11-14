Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Ahıska Türklerine katkı sağlamayı sürdürecek

14.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:20

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Ahıska sürgününün 75. yılında Ahıska Türklerinin birliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için katkıyı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün 14 Kasım 1944'te, asırlarca yaşadıkları Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildiği anımsatıldı.

Sürgünün gayri insani koşullarında birçok Ahıska Türkü'nün hayatını kaybettiğine, hayatta kalanların da gönderildikleri yerlerde büyük zorluklarla yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekilen açıklamada, dokuz ülkeye yayılmış ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türklerinin Gürcistan başta olmak üzere, yaşadıkları ülkelerde sürgünün 75. yılını andığı kaydedildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elinden gelen her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir. Ahıska Türklerinin ana vatanları Ahıska'ya geri dönüş sürecinin başarılı şekilde nihayete ermesini, Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerin yanı sıra ana vatanlarında da huzur ve barış içerisinde hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyoruz. Sürgünün 75. yıl dönümünde Ahıska Türklerinin derin hüznünü içimizde hissediyor, sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla yad ediyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz."

Öte yandan açıklamada, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ve Ahıska bölgesinde düzenlenen anma törenlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekillerinin de katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA