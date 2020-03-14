Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları için Kovid-19'la ilgili "kriz masası" kurdu Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Çağrı Merkezi bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarına 7 gün 24 saat hizmet verecek "kriz masası" kuruldu.

Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Çağrı Merkezi bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarına 7 gün 24 saat hizmet verecek "kriz masası" kuruldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her yerinden 7/24 vatandaşlarımıza yardım için ulaşılabilir olan Konsolosluk Çağrı Merkezimizde (+903122922929) Kovid-19 salgını ile ilgili Bakanımızın talimatıyla bir 'kriz masası' kurduk." ifadelerini kullandı. Kıran, çalışmaları 24 saat görev başındaki söz konusu çağrı merkezinden yönlendirdiklerini kaydetti. Kaynak: AA