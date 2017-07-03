Dışişleri Bakanlığı, Türk Bayraklı Kuru Yük Gemisine Ateş Açılmasıyla İlgili, "Yunan Makamlarının...

Dışişleri Bakanlığı, Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasıyla ilgili, "Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz." açıklamasında bulundu.