Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin Bir Haber Ekibinin Aden'de Bae Güvenlik Güçleri Tarafından...

Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin Bir Haber Ekibinin Aden'de Bae Güvenlik Güçleri Tarafından...

IHAAW121450-SIY/21-12-2018- Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin Bir Haber Ekibinin Aden'de Bae Güvenlik Güçleri Tarafından...

IHAAW121450-SIY/21-12-2018

- Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı. 21.12.2018 12: 14: 50 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et