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Son dakika haber: "Topraklarını işgalden kurtararak tarih yazan şehit Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında yayımladığı mesajla şehitleri andı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında yayımladığı mesajla şehitleri andı.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'nda cesaretleriyle ve örnek mücadele azimleriyle topraklarını işgalden kurtararak tarih yazan şehit Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika haber: Topraklarını işgalden kurtararak tarih yazan şehit Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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