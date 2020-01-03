03.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:30

Dışişleri Bakanlığı: "Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek tarafl adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA