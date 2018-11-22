Dışişleri Bakanlığı Tarafından Yapılan "Türkiye-Ab Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"Na...
IHAAW173629-SIY/22-11-2018 - Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na ilişkin ortak açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik...
AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na ilişkin ortak açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran'ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık" denildi. 22.11.2018 17: 36: 29 TSI
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