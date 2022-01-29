Dışişleri Bakanlığı: "Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın büyümeden ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz" - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın büyümeden ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan- Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam (27 Ocak) Tacikistan-Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasında sınır gerginliğinin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki samimi arzumuzu yineliyoruz. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Tacikistan, Ocak, Politika, Haber

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