Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a Ait Petrol Tankerine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan bandıralı iki petrol tankerine Bab-ül Mendep Boğazı'nda gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan bandıralı iki petrol tankerine Bab-ül Mendep Boğazı'nda gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Seyfüsefer güvenliğini tehdit eden ve bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek bu tür provokatif eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuyoruz" denildi. - ANKARA