Dışişleri Bakanlığı: Suriyeli göçmenler için 6 milyar euroluk AB fonu yetmeyecek, artırılmalı
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Dışişleri Bakanlığı: Suriyeli göçmenler için 6 milyar euroluk AB fonu yetmeyecek, artırılmalı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Suriyeli mülteciler için Avrupa Birliği'nden tahsis edilen 6 milyar euroluk fon desteğinin yeterli olmayacağını, bu nedenler fonların arttılması ve daha hızlı aktarılması gerektiğini duyurdu.

14.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:17
Dışişleri Bakanlığı: Suriyeli göçmenler için 6 milyar euroluk AB fonu yetmeyecek, artırılmalı

, ülkedeki Suriyeli mülteciler için 'nden (AB) tahsis edilen 6 milyar euroluk fon desteğinin yeterli olmayacağını, bu nedenle fonların artırılması ve daha hızlı aktarılması gerektiğini duyurdu.


Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı cumartesi günü yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecileri desteklemek için tahsis ettiği 6 milyar eurodan daha fazla yardım yapması ve bu paranın akışını hızlandırması gerektiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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