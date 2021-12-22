Dışişleri Bakanlığı: "Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda mültecilerin geri dönüşleri ele alındı" - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda mültecilerin geri dönüşleri ele alındı"

Dışişleri Bakanlığı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerinin ele alındığını ve tarafların mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizdiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerinin ele alındığını ve tarafların mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizdiklerini açıkladı.

Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 17'ncisi, 21-22 Aralık'ta Nur-Sultan'da düzenlendi. Toplantıda siyasi süreçteki son gelişmeler, İdlip'teki durum, insani yardımlar ve terörizmle mücadele konuları ele alındı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerini yinelemişler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sükunetin korunmasının önemini vurgulamışlar ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunun altını çizmişlerdir. Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı yapılarca sivillere yönelik artan saldırılar ve baskıdan duyulan derin endişe beyan edilmiş, bu bağlamda tarafımızca PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız vurgulanmıştır" denildi.

Tarafların Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit ettikleri belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin yedinci turunun en kısa zamanda Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulunmuşlardır. Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu da toplantıda ele alınmıştır. Taraflar, ülke içinde yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Toplantı kapsamında Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan zorla alıkonulan kişilerin serbest bırakılması, cenazelerin takası ve kayıp şahısların akıbetinin tespitine ilişkin çalışma grubu da bir araya geldi. Görüşmede çalışma grubu tarafından altıncı proje çerçevesinde gözaltında tutulan bazı kişilerin 16 Aralık'ta karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilirken, çalışmaların ve işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

(Mevlüt İşli/ İHA)

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