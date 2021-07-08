Türkiye'den Nur-Sultan'da yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, 7-8 Temmuz'da Nur-Sultan'da yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, 7-8 Temmuz'da Nur-Sultan'da yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 16'ncısının 7-8 Temmuz'da Nur-Sultan'da düzenlendiği belirtildi.

Yapılan görüşmelerde Suriye'deki insani durum ve yardımlar, Anayasa Komitesi ve siyasi süreç, İdlib'deki son durum ile Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı oluşum başta olmak üzere terörizmle mücadele konusunun etraflıca ele alındığı kaydedildi.

Görüşmelerde tarafların Suriye'ye insani yardımların artırılması gereğini vurgulayarak, bu doğrultuda uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Taraflar, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm bulunması gereğini vurgulayarak siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin altıncı turunun gerçekleştirilmesi ve Komite çalışmalarında Usul Kuralları ve Temel Çalışma İlkeleri'ne uyulmasının öneminin altını çizmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine kasteden ayrılıkçı gündemlerin reddedildiği belirtilirken, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulanmıştır. Sivillere ve son dönemde sivil tesislere yapılan saldırılar kınanmıştır. Bu çerçevede, tarafımızdan, PKK/YPG'nin Afrin'de 12 Haziran'da BM destekli bir hastaneye yaptığı terör saldırısı dikkate getirilmek suretiyle, saldırının yapıldığı bölgelerin ilgili mutabakatlar uyarınca terörden arındırılması yönündeki beklentimiz yinelenmiştir."

Açıklamada, görüşmelerde İdlib'de sahada sükunetin korunmasına yönelik bağlılığın teyit edildiği ve son dönemde artan ateşkes ihlallerinin bir an evvel son bulması gerektiği kaydedildi.

Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubunun da bir araya geldiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu toplantıda, Çalışma Grubu tarafından beşinci proje çerçevesinde, alıkonan bazı kişilerin 2 Temmuz'da başarılı şekilde karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve iş birliğinin sürmesi hususunda mutabık kalınmıştır." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan