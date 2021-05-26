Dışişleri Bakanlığı: "(Suriye'de) Düzenlenen seçimler gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır"
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Dışişleri Bakanlığı: "(Suriye'de) Düzenlenen seçimler gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır"

Dışişleri Bakanlığı: '(Suriye'de) Düzenlenen seçimler gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yapılan seçimlerin halkın hür iradesini yansıtmadığını ve gayrimeşru bir nitelik taşıdığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yapılan seçimlerin halkın hür iradesini yansıtmadığını ve gayrimeşru bir nitelik taşıdığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim tarafından bugün düzenlenen seçimler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır. Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanlığı: "(Suriye'de) Düzenlenen seçimler gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır" - Haberler
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