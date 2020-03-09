Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Abdullah Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Abdullah Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'da bugün meydana gelen ve Başbakan Abdullah Hamdok'u hedef alan menfur suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Sudan'da geçiş döneminin huzur ve istikrar içinde sürdürülmesi önem taşımaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'la dayanışma içinde bu süreci desteklemeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA