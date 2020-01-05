05.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:40

Dışişleri Bakanlığı: "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde Trablus'ta Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA