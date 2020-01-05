Dışişleri Bakanlığı: "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020...
Haberler » Politika » Dışişleri Bakanlığı: "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020... - Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020...

Dışişleri Bakanlığı: "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde Trablus'ta Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

05.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:40
Dışişleri Bakanlığı:

: "Sözde Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde Trablus'ta 'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler