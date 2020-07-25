Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Yunanistan'a Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tepkisi Açıklaması Türkiye, Yunanistan'da yetkililerin beyanatlarıyla halkı kışkırtmalarını ve Türk bayrağının Selanik'te yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınadı.

Türkiye, Yunanistan'da yetkililerin beyanatlarıyla halkı kışkırtmalarını ve Türk bayrağının Selanik'te yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Yunanistan'ın, tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı Türk bayrağının Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa'nın şımarık çocuklarının yine hezeyana kapıldığını kaydeden Aksoy, "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, ülkesindeki Müslüman Türk azınlığa yönelik baskıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesinin Yunanistan olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye'ye ders veremez. Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye'ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

Türkiye'nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam'ın mabedi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dün cuma namazı kılınması, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.

Selanik ve Patras'taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana'ya dua edildi.

Selanik'te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı.

Selanik metropoliti Anthimos'un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik'teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan "Kutsal Bölük" isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi.

Kaynak: AA