Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni yardım paketi) Çok boyutlu bir konu olan göç konusu yalnızca maddi...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni yardım paketi) Çok boyutlu bir konu olan göç konusu yalnızca maddi...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: '(Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni yardım paketi) Çok boyutlu bir konu olan göç konusu yalnızca maddi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni yardım paketi) Çok boyutlu bir konu olan göç konusu yalnızca maddi boyuta indirgenemez. Bu sadece 'Biz size para verelim siz göçmenleri engelleyin' anlayışıyla yerine getirilecek bir husus değil."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: " (Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni yardım paketi) Çok boyutlu bir konu olan göç konusu yalnızca maddi boyuta indirgenemez. Bu sadece 'Biz size para verelim siz göçmenleri engelleyin' anlayışıyla yerine getirilecek bir husus değil." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni yardım paketi) Çok boyutlu bir konu olan göç konusu yalnızca maddi... - Haberler
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