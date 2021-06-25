Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni yardım paketi) Çok boyutlu bir konu olan göç konusu yalnızca maddi...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "(Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni yardım paketi) Çok boyutlu bir konu olan göç konusu yalnızca maddi boyuta indirgenemez. Bu sadece 'Biz size para verelim siz göçmenleri engelleyin' anlayışıyla yerine getirilecek bir husus değil."