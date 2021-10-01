Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç : " Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını NATO ittifakına zarar verecek şekilde Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir." - ANKARA

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