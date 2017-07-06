Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, AP Raporunu Değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Avrupa Parlamentosunca AB Komisyonunun 2016 Türkiye Raporu'na dayanarak hazırlanan ve AP Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye kararı ile ilgili, "Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye kararı ile ilgili soru üzerine, "Avrupa Parlamentosunun (AP) AB Komisyonunun 2016 Türkiye Raporu'na ilişkin kararı, 6 Temmuz 2017 tarihinde AP Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Taraflı ve objektiflikten uzak şekilde belirli çevrelere hizmet etmek üzere hazırlandığı anlaşılan söz konusu kararın ilişkilerimize olumlu katkısının olmayacağı açıktır" karşılığını verdi.



Bu kararın kısa bir süre içerisinde üç AB Komiseri'nin Türkiye'yi ziyaret ettiği ve her iki tarafın da ilişkileri geliştirmek için çaba sarfettiği bir döneme denk gelmesinin ayrıca talihsiz bir gelişme olduğuna dikkat çeken Müftüoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinin temeli ve ülkemizin stratejik önceliği tam üyelik olup, bu hususta en önemli araç katılım müzakereleridir. AP'nin müzakerelerin ve fonların askıya alınmasına dair benimsediği dil teşvik edici ve yapıcı olmaktan uzaktır. Kararda insan hakları alanında ülkemize haksız eleştiriler yöneltilirken, bu konuların istişare edilmesinin doğru yolu olan yargı ve temel haklarla ilgili 23. ve adalet, özgürlük ve güvenlik başlıklı 24. fasılların müzakereye açılması yönteminin siyasi nedenlerle engellenmiş olmasına değinilmemesi açık bir çelişkidir. Benzer şekilde ülkemizin zor bir dönemden geçmekte olduğu hususu zayıf ifadelerle de olsa teslim edilirken, müzakere eden aday ülke olan ve önemli bir ortak olarak görülen Türkiye'den hak ettiği desteğin esirgenmesi, çelişkili yaklaşımın ve vizyon eksikliğinin bir diğer göstergesidir. Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" diye konuştu. - ANKARA