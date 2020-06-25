Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın AB Yüksek... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile birlikte dün Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözler, her şeyden önce Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile birlikte dün Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözler, her şeyden önce Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürüdür. AB Komisyonu'nun buna ortak olması ise ibret vericidir." - ANKARA Kaynak: İHA