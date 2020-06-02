Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Türkiye Petrolleri'nin araştırma ve sondaj faaliyetleri...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Türkiye Petrolleri'nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir.
02.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:13
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Türkiye Petrolleri'nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir." - ANKARA
Kaynak: İHA