Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Suriye'de yeni insani trajedi yaşanmasını istemiyoruz"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Suriye'de yeni insani trajedi yaşanmasını istemiyoruz"ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Suriye'de yeni insani trajedi yaşanmasını istemiyoruz"
ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
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