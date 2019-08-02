Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Suriye'de yeni insani trajedi yaşanmasını istemiyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Suriye'de yeni insani trajedi yaşanmasını istemiyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Suriye'de yeni insani trajedi yaşanmasını istemiyoruz"ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.

2.08.2019 12:44
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Suriye'de yeni insani trajedi yaşanmasını istemiyoruz"
ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA
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