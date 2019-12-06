Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz.
06.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:17
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA