06.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:17

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA