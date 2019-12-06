Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz.

06.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:17
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Sözcüsü Hami Aksoy: " ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse 'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA
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