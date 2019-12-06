Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı'nda kaybetti' iddiaları gerçeği yansıtmıyor"
06.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:05
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı'nda kaybetti' iddiaları gerçeği yansıtmıyor" - ANKARA
Kaynak: İHA