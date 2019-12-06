Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı'nda kaybetti' iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

06.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:05
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) ''Türkiye NATO'dan hiçbir şey...

Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " ' NATO'dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı'nda kaybetti' iddiaları gerçeği yansıtmıyor" - ANKARA

Kaynak: İHA
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