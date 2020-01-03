Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz.

03.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:13
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Sözcüsü Hami Aksoy: " (KDHC) tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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