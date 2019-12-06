Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi.

06.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:07
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi. Eylemlerden 104'ü şiddet içeren eylemler." - ANKARA

Kaynak: İHA
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