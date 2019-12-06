Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi.
06.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:07
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi. Eylemlerden 104'ü şiddet içeren eylemler." - ANKARA
Kaynak: İHA