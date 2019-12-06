Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15 açıklama yapıldı.

06.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:06
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15 açıklama yapıldı. Dış temsilciliklerimiz de bulunduğu ülkeleri bilgilendirmek amacıyla yoğun bir faaliyet içine girdiler. 200'e yakın gazete mülakatı yapıldı, 100'e yakın gazetelerde yazılarımız yayımlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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