Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15 açıklama yapıldı.
06.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:06
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15 açıklama yapıldı. Dış temsilciliklerimiz de bulunduğu ülkeleri bilgilendirmek amacıyla yoğun bir faaliyet içine girdiler. 200'e yakın gazete mülakatı yapıldı, 100'e yakın gazetelerde yazılarımız yayımlandı." - ANKARA
Kaynak: İHA