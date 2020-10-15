Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Bakan Dendias'ın uçağının hava sahamıza girmeden önce...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Bakan Dendias'ın uçağının hava sahamıza girmeden önce...

15.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:06
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Bakan Dendias'ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Bakan Dendias'ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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