20.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:56

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA