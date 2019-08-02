Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde...
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz"
ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
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