Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek.

2.08.2019 12:46
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. 3 Ağustos'ta ABD'den askeri heyet gelecek. Yeni tekliflerin oyalamaya dönüşmesine izin veremeyeceğiz"

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA
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