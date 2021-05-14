Sözcü Bilgiç: ABD'nin raporu objektiflikten uzak yaklaşımla kaleme alınmış
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Sözcü Bilgiç: ABD'nin raporu objektiflikten uzak yaklaşımla kaleme alınmış

Sözcü Bilgiç: ABD'nin raporu objektiflikten uzak yaklaşımla kaleme alınmış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin bölümünün objektiflikten uzak yaklaşımla kaleme alındığını belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin bölümünün objektiflikten uzak yaklaşımla kaleme alındığını belirtti. Bilgiç, "Türkiye, her zaman farklı dini inançlara sahip bireylerin barış ve uyum içinde yaşadığı bir toplumsal yapıya sahip olmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye ile ilgili bölümüne ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Sözcü Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun ülkemize ilişkin bölümü objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Türkiye, her zaman farklı dini inançlara sahip bireylerin barış ve uyum içinde yaşadığı bir toplumsal yapıya sahip olmuştur. Ülkemiz tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüklerinin daha ileri taşınması için sözde değil özde adımlar atmaktadır. Nitekim, 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nda din ve vicdan özgürlüğünün korunması ile cemaat temsilcileri ve vakıflarının faaliyetlerinin daha fazla güvence altına alınmasına yönelik hedef ve faaliyetlere yer verilmiştir. Ülkemizin tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüğünün korunması yönündeki iradesi tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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