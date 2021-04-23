Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye seçimleri ile ilgili açıklama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye seçimleri ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye seçimleri ile ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümü amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümü amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Devlet Başkanlığı seçimleri hakkındaki bir soru üzerine, "Suriye rejimi tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümü amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararıyla ortaya konan yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır. Yaklaşık 7 milyon Suriyeli sığınmacının oy hakkından mahrum bırakılmasına ilaveten, hür ve adil olmaktan uzak olan bu seçimlerin uluslararası toplum tarafından meşru kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye, Suriye ihtilafına BMGK'nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" dedi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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