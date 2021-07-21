Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç:  KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç:  KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç:  KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamasına verdiği cevapta "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamasına verdiği cevapta "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. Bilgiç, yaptığı açıklamada "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır. Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullananan GKRY ve Yunanistan'ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB'nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir" dedi.

'KKTC MAKAMLARININ MARAŞ KONUSUNDA ALDIĞI KARARLARA DESTEĞİMİZ TAMDIR'

Bilgiç, açıklamasının devamında "KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş'ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir. Bu vesileyle AB'yi bir kez daha Ada'daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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