Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Gerçeklikten kopuk beyanları kınıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Gerçeklikten kopuk beyanları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Gerçeklikten kopuk beyanları kınıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanının, ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanının, ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı'nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı beyanlar hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye- Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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