Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: '(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın bölgesel ve uluslararası platformlarda gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın bölgesel ve uluslararası platformlarda gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen... - Haberler
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