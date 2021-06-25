Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın bölgesel ve uluslararası platformlarda gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık.