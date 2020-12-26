Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme...

26.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:08
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak, sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak, sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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