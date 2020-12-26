Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak, sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.