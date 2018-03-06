Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un Bilgilendirme Toplantısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning'in PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olarak bilinen ve "Mazlum Kobani" adını da kullanan Ferhad Abdi Şahin'i "General Mazlum" olarak tanımlamasına ilişkin, "Pentagon Sözcüsü, saçmalamaya devam etmiş." ifadesini kullandı.

Aksoy, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Sözcü Aksoy, Pentagon Sözcüsü Manning'in PKK'lı Mazlum Kobani'ye "general" nitelemesinde bulunmasına ilişkin bir soruya, şöyle yanıt verdi:

"Pentagon Sözcüsü, yine saçmalamaya devam etmiş. PYD/YPG'nin bir terörist örgüt olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Geçen bir haber yayımlandı ve ABD'de resmi kurumlar dahil, PYD/YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon Sözcüsü'nün de haberi olduğunu tahmin ediyorum. Biz gerekli açıklamayı yapmıştık. Daha önce de bu gibi açıklamalar yapıyordu Pentagon Sözcüsü. Yine bir açıklama yapacağız bu konuda."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin neticesinde ortaya çıkan ortak mekanizma ve çalışma grupları çerçevesinde Türkiye'nin ABD'den beklentilerinin belli olduğunu vurgulayan Aksoy, "PYD/YPG'nin silahlarını teslim etmesini istiyoruz. 8-9 Mart'ta yapılacak toplantıda bu konular tekrar ele alınacak. Suriye, Suriye'deki gelişmeler, Menbiç tekrar ele alınacak." diye konuştu.

Pentagon Sözcüsü Rob Manning, bir soru üzerine, PKK'nın elebaşlarından, Mazlum Kobani adını da kullanan Ferhad Abdi Şahin'i "General Mazlum" olarak tanımlamış, "General Mazlum ve Suriye'de DEAŞ'tan alınan yerlerdeki yerel askeri konseyleri, DEAŞ ile mücadeleye devam ettikleri sürece desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

(Sürecek)