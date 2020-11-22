Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Paris iklim anlaşmasıyla ilgili açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Paris iklim anlaşmasıyla ilgili açıklama

22.11.2020 23:15 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:35
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Paris iklim anlaşmasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin Uluslararası İklim Değişikliğiyle Mücadele Rejimi hakkında, "Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşme'nin uygulama aracını teşkil eden Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin Uluslararası İklim Değişikliğiyle Mücadele Rejimi hakkında, "Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşme'nin uygulama aracını teşkil eden Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Uluslararası İklim Değişikliğiyle Mücadele Rejimi kapsamında adil bir konum elde etme yönündeki kararlılığının G20 Liderler Bildirisi'nde kayda geçirilmesi hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Türkiye'nin küresel bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadeleye büyük önem verdiğini ve bu bağlamda küresel iklim eylemine aktif şekilde katkı sağlandığını bildirdi. Aksoy, "Küresel seragazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu yüzde 1'den az ve 'olan' bir ülke olan Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşme'nin uygulama aracını teşkil eden Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır. Ülkemizin bu çerçevedeki tutumu, 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkanlığında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Bildirisi'nin Eki'nde yer alan bir açıklamayla kayda geçirilmiştir. Daha önce Enerji Bakanları Bildirgesi'nde de yer alan bu konu bu kez de bütün ülkelerin mutabakatıyla G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi'nde kayda geçirilmiştir. Böylece ülkemizin uluslararası iklim eylemine daha fazla katkıda bulunabilmesini teminen uluslararası iklim rejiminde eşit ve adil bir konum elde etme yönündeki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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