Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "(Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi)...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "(Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi)...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "(Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi) İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz.

2.08.2019 11:18
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "(Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi) İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz"

Kaynak: AA
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