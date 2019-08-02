Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "(Suudi Arabistan'da Türk tırlarının bekletilmesi) İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz"

Kaynak: AA