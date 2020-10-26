Dışişlerinden, Almanya'da Türk iş adamının darp edilmesine tepki
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Dışişlerinden, Almanya'da Türk iş adamının darp edilmesine tepki

26.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:48
Dışişlerinden, Almanya'da Türk iş adamının darp edilmesine tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Almanya'nın Köln şehrinde iş yeri sahibi vatandaşımız Yüksel Aker'in polis şiddetine maruz kalması ve darp edilmesi elim ve kabul edilemez bir olaydır" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Almanya'nın Köln şehrinde iş yeri sahibi vatandaşımız Yüksel Aker'in polis şiddetine maruz kalması ve darp edilmesi elim ve kabul edilemez bir olaydır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya'nın Köln şehrinde polis şiddetine maruz kalan Yüksel Aker olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti: "Yüksel Aker'in polis şiddetine maruz kalması ve darp edilmesi elim ve kabul edilemez bir olaydır. Bir şikayet kapsamında iş yerine baskın düzenleyen polislerin vatandaşımıza karşı şiddet ve orantısız güç kullandıkları açıkça görülmüştür. Alman makamlarının şiddet uygulayan polis mensupları hakkında gerekli adımları ivedilikle atmalarını ve Almanya'da son dönemde özellikle göçmenlere ve Müslümanlara yönelik artış kaydeden polis şiddeti vakaları karşısında daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Vatandaşımızın maruz kaldığı bu kötü muamele karşısında ilgili Alman makamları nezdinde yaptığı başvurularda tarafımızca gerekli destek sağlanmaktadır. Takipçisi olduğumuz bu ve benzeri olayların sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini bekliyor ve talep ediyoruz." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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