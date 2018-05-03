Dışişleri Duyurdu: Yunanistan'da Gözaltına Alınan Kepçe Operatörü Bugün Savcı Karşısına Çıkacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında Yunanistan'da gözaltına alınan Türk kepçe operatörünün bugün saat 12.00'de savcı önüne çıkacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Bakanlıkta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı. 24 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama yapan Aksoy'un şunları söyledi;

"60 ÜLKEDE 123 TEMSİLCİLİKTE SANDIK AÇILACAK"

24 Haziran seçimleri için 60 ülkede 123 temsilcilikte sandık açılacak. Yurt dışında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy kullanabileceğine inanıyoruz.

Aksoy'un açıklamalarından diğer satır başları şöyle;

ÇAVUŞOĞLU İLE POMPEO WASHİNGTON'DA GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin başkenti Washington'da görüşmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi. Aksoy, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin kesin tarihinin ise belli olmadığını belirtti.

"RUMLARLA AYNI OYUNU OYNAMAYA NİYETLİ DEĞİLİZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ortaya koyduğu çerçeveye yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Aksoy, şunları kaydetti:

"50 yıldır devam eden bir müzakere süreci var fakat artık kısır döngü haline geldi, ilerleme sağlanamıyor. Biz bu süreçte hep yapıcı olmaya, bir adım önde olmaya gayret ettik ancak maalesef bir sonuç alamadık, Rum tarafının malum zihniyet anlayışı nedeniyle. "Süreçte "ne olacağını değil, ne olmayacağını vurgulamak istediğini" belirten Aksoy, "Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz. Rumların zihniyetiyle bir federal çözüme ulaşılamaz. Artık yeni bir yol denenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin KEK toplantısı çerçevesinde bugün Türkiye'ye geleceğini de açıkladı.